VIDEO | Mitmed Klaperjahi võitjad selgusid alles viimastel meetritel

Klassis ET2 edestasid Ever Kattus / Kaino Kõva lätlasi Girts Gailitis / Guntis Puzulist 12 minutiga. „Meil ütlesid autol klaasipuhastid üles ja alguses sõideti ka üks porilaud küljest, nii et ratta alt paiskunud muda krohvis esiklaasi ka seestpoolt ära. Sõitsime selle järgi, mis küljeaknast paistis,“ rääkis Kattus. „Esimesed kaks tundi me ei teadnudki, mitmendad me oleme. Mõistusega tuli sõita, hullu ei olnud mõtet panna, tavaliselt maksab see kätte.“