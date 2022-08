Eesti rattur liitub Hollandi profimeeskonna järelkasvutiimiga

„Ma tunnen, et tiimil on minusse olnud väga suur usk alates hetkest, kui nad minuga ühendust võtsid. Meeskonnas on väga hea õhustik ja inimesed on väga toredad. Ma tahan põnevusega näha, kuidas ma ratturina ja samuti inimesena edasi arenen. Juunioride klassis tundsin, et ma suudan olla hea igal pool, huvitav on näha, kuidas jätkub progress DSM-i meeskonnas. Ma loodan palju õppida ja näha raske töö tulemusi pikaajalises perspektiivis,“ sõnas Ragilo pressiteate vahendusel.