Eesti võrkpallikoondis ootab lihtsat mängu: kui meiega võrrelda, siis logiseb nende mäng igalt poolt

Eesti rahvusmeeskonna homne EM-valiksarja vastane, vähem kui 50 000 elanikuga Fääri saarte koondis koosneb täielikult kohaliku liiga meestest.

Eesti koondise statistik Alar Rikberg rääkis, et kuigi paar koondislast on mänginud Taani liigas, siis tegu on täieliku amatöörvõistkonnaga. „Kohalikus sarjas on Fääridel viis meeskonda, seega rohkem kui meil Eestis, aga tasemelt on tegu täieliku amatöörliigaga ja Eesti meistriliiga klubide vastu nad ühtegi võitu ei saaks,“ on vastast videopildi alusel analüüsinud Rikberg kindel.

Et varem mängisid väikeste riikide koondised eraldi oma EMi või tavavaliksarja eelringides, siis pole Eestil olnud võimalust nii eksootilise vastasega kohtuda. „Nüüd üritavad nemad samuti teistega konkureerida ja astuvad samme, et oma võrkpalli arendada,“ vajendab volley.ee Rikbergi sõnu.

Rikberg tunnistab, et tegu on vastasega, kelle mäng logiseb igast otsast ja mänguks valmistumine on tavapärasest veidi erinev. „Kui meiega võrrelda, siis logiseb nende mäng igalt poolt ja nende vastu ei hakka me keskenduma kindlate meeste peale, kellegi peale kindlalt servima vms. Minul on omast kogemusest eelmisest hooajast meeles, kuidas sel puhul hakkama saada, kui ees ootab eeldatavalt nõrgem vastane. Kui mõnes geimis ollakse keskosas veel punkt-punktis, võib mingi kramp tekkida.“

„Samas, Fääride ja Eesti koondise vahe on suurem kui Tartu Bigbanki ja mõne teise meie klubi vahel. Aga kui teed ise palju vigu ja lähed kinnisilmi lööma, siis võib ka vastane punkte teenida. Kuigi nende võimalused punkte teenida on siiski väga väikesed. Belgia vastu oli olukordi, kus nad üle 20 korra proovisid palli maha lüüa ja kolmel korral õnnestusid, neil ei ole lihtne ise punkte teenida. Seetõttu on ka taktikaliselt raske valmistuda, kui mõni mees ainult hanitab,“ kirjeldab Rikberg vastast.