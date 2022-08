Eesti korvpalliliit ulatas rahahädas Bosnia koondisele abikäe

„Kes suudaks meile selgitada tõsiasja, et üksikud klubid saavad riigieelarvest rohkem raha kui rahvusmeeskonnad? Eelkõige korvpallikoondis, mis on varemgi meie rahvast rõõmustanud ja kavatseb seda teha ka lähikuudel,“ teatas Bosnia ja Hertsegoviina korvpalliliit 24. juulil.

Sealse korvpalliliidu väitel pole neil piisavalt rahalisi vahendeid katmaks 2022. aasta suvistel suurturniiridel osalemist. Jutt on augustis toimuvatest 2023. aasta MM-valikmängudest ja septembris algavast EM-ist.

12. augustil algaval Ilmar Kullami nimelisel turniiril osalemiseks, kus kohtutakse Eesti ja Belgia rahvusmeeskondadega, said bosnialased aga raha kokku. „Esiteks me peame tänama Eesti korvpalliliitu, ilma kelleta meil poleks võimalik turniiril osaleda. Kontrollkohtumised on meie koondise jaoks väga vajalikud, sest mängijad saavad tänu sellel oma vormi parandada ning samuti avaneb treeneritel võimalus tähtsat tagasisidet saada,“ tänas Bosnia korvpalliliidu peasekretär Amer Colan eestlasi pressiteate vahendusel.