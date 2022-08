Legendaarne Serena Williams teatas karjääri lõpetamisest

„Mulle pole kunagi meeldinud sõna „pensionilejäämine“, sest see ei kõla nagu moodne sõna. Tahaksin hoopis öelda, et ma arenen tennisest eemale. Nende asjade suunas, mis on minu jaoks tähtsamad,“ sõnas Williams ajakirjale Vogue.

„Williams postitas ka Instagrami pildi enda Vogue'i kaanefotost: „Serena hüvastijätt. Ma olen hüvastijätmises kohutav“.

„Elus tuleb aeg, mil peame valima uue suuna. Kui armastad midagi nii palju, siis on see aeg alati raske. Mu jumal, kuidas ma naudin tennist, aga nüüd on finišisirge alanud. Ma pean keskenduma emaks olemisele, oma hingelistele eesmärkidele ja uue Serena avastamisele, kes on kahtlemata sama põnev kui vana,“ lausus Williams.

40-aastane ameeriklanna tegi otsuse teatavaks pärast Toronto WTA 1000 turniiri avaringi kohtumist, kus alistas hispaanlanna Nuria Parrizas Diaze tulemusega 6:3, 6:4.

Williamsi näol on tegemist ühe kõigi aegade edukaima naistennisistiga, kes on kokku võidutsenud 23 suure slämmi turniiril. Enamat on suutnud vaid austraallanna Margaret Court oma 24 tiitliga.