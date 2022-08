Eesti unistused ujumise EM-il: Zirgi medal ja hulk kohti (pool)finaalis

Homme Roomas algaval ujumise EM-il on õhkõrn medalivõimalus Kregor Zirgil 200 meetri liblikujumises, kuid koondise laiem eesmärk on pääseda igal päeval õhtusele sessioonile ehk vähemalt poolfinaalidesse ning jätta märk maha 4 × 100 meetri segateates, kust võiks neli sportlast Pariisi olümpiale pääseda.

Eesti suurim staar, mullusel lühiraja EM-il hõbeda võitnud 15-aastane Eneli Jefimova jääb kahjuks pika raja Euroopa meistrivõistlustelt seekord eemale, sest ta jäi Sloveenia treeninglaagris külmetushaigusse. „Õnneks jõudis treener Henry Hein õigel ajal jaole – veetreeningud jäeti ära ning ravi jätkub Eestis,“ selgitas ujumiskoondise peatreener Toni Meijel. „Kuu lõpus peaks Jefimova terveks saama ning alustama ettevalmistust talviseks hooajaks, mis muidu suure suvise koormuse tõttu vahele jäänuks. Peamised eesmärgid – kõrge koht MM-il ja kolm kulda juunioride EM-il – said Jefimoval täidetud ning liigselt ei tasu riskida. Tähtis on, et ta karjäär kestaks kaua.“

„Eesmärki endale ei sea ja lubadusi ei anna. Vaatame, kuidas mul sujub ja teised ujuvad,“ sõnas Zirk talle omasel moel. Ta lisas, et EM-iks valmistumine on kulgenud kenasti, kõik, mida plaaniti, sai tehtud. „Viimast lihvi andsin Sloveenias, kus oli EM-i tingimustega kohanemiseks välibassein ja kuum ilm – vaatan siin Roomas praegu termomeetrit, õhusoojust on 41 kraadi. See tähendab, et tuleb olla ettevaatlik ning püsida varjus või siseruumides.“