KUUS PÕHJUST nii spordijuhtidele kui ka fännidele, miks olla reedel kindlasti korvpallikonverentsil

Lähisissevaade maailma tippkorvpalli absoluutse tipu telgitagustesse

Kuhu suundub maailma, eriti aga Euroopa korvpall - kas ühel päeval võiks näha ka FIBA ja Euroliiga vägikaikaveo lõppemist? Milline koht selles maailmas on Eesti klubidel?

Kuidas käis Euroliiga ajaloo ühe võimsama meeskonna kokkupanek, kõige säravamate staaride napsamine Barcelona või Reali eest, ning milline koostööpartner on skandaalne Ergin Ataman klubi köögipoolel?

Eesti korvpalli (ja spordi) valupunktid terava luubi all

Kuidas leida Eesti korvpalli, aga ka Eesti sporti rohkem finantse - olgu siis omavalitsustelt, riigilt, sponsoritelt? Kuidas ehitada pallimänguklubide ümber lojaalsemat fännibaasi ja seega ka stabiilsemat sissetulekut piletitulust? Kas ainus moodus maailma tasemel tippkorvpalluriks saada on juba teismeeas Eesti tolm jalge alt pühkida? Kas Eesti korvpall vajab üht suurt „lipulaevaklubi“ ja kuidas see võiks tekkida? Milliseid radikaalseid muutusi vajab Eesti naiste korvpall, et meil varsti üldse oleks mõni tipptasemel naiskorvpallur?