KUULA | „Matšpall“ Pärnus: suvepealinna tennise ajalugu ning ITF-i turniiride korraldamise võlu ja valu

Tenniseteemaline taskuhäälingusaade „Matšpall“ on suvele kohaselt Pärnus, kus äsja on lõppenud meeste 15 000-dollariline ning alanud naiste 25 000-dollariline ITF-i turniir. Saatejuhtide Gunnar Leheste ja Riho Kalluse võõrustajaks on Kapitel Open turniiri direktor Tiina Post.