Tuuli Tomingat tabas väike tagasilöök: jäin laskmisasendi leidmisega hilja peale

„Kui tavaliselt teen laskmisest hooaja lõpus isegi et kuuajase pausi ja maikuust alustan taas baasasjadest ehk asendi leidmisest ja esimese lasu ideaalseks lihvimisest, siis see aasta on seoses kabavahetusega veidi sassi läinud,“ kirjeldas Tomingas Topauto laskesuusablogis. „Mai lõpuks olin püssiga juba sõber ja siis jõudis kohale ammu tellitud kaba, millega tuli kohanema hakata. Nüüd on juba täistuuridel käimas tugev treeningperiood, aga mina olen ikka veel ideaalse asendi otsingutel.“