USA hokimees liitus Venemaa klubiga: otsus oli lihtne

„Muidugi ma mõtlen ka sellele. Kuulujutte ja lugusid on palju. Eelmisel hooajal lahkusid mõned mängijad KHList juba enne hooaja lõppu. Mina tegin otsuse oma karjäärist sõltuvalt. Tahan mängijana areneda. KHL on üks Euroopa parimaid liigasid, kui mitte parim – lahendus oli ilmne,“ ütleb Broadhurst, kellel oli Euroopast ka teisi pakkumisi.

29-aastane ameeriklane ei varja ka tõsiasja, et üleminekul on teinegi motiiv. „Lõppkokkuvõttes on see minu karjääri mõttes ja ka rahaliselt õige lahendus. Siiani on kõik hästi läinud. Minu perekond on mind selles otsuses täielikult toetanud.“