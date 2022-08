Tänak sai maksimumpunktid. „See oli viimase 20 aasta säravaim esitus“

„Absoluutselt mitte keegi ei näinud seda tulemas, eriti pärast hädasid Eestis ja testisõidu järel öeldut. Kuid see juhtus ja seda peaaegu täielikult Ott Tänaku kangelaslike jõupingutuste tõttu. Mõnes mõttes teda alandati Eestis. Meeskond andis talle auto, mis ilmselgelt ei sobinud tööks. Kuid see oli lunastus. Vaadates, kuidas Tänak esimestel kiiruskatsetel endast kõik andis ja enamgi veel, selles oli lummav annus fatalismi. See ei tundunud reaalne, et sellist riski saab võtta kõigi 22 katse ja 322 kilomeetri jooksul. Masina käitumisest oli näha, et oht varitses peaaegu igas kurvis,“ märkis Clark. „Aga ometi suutis Tänak masinast välja võtta viimsegi võimsuse ning hoida kontrollimatu Hyundai i20N Rally1 imekombel kruusal.“