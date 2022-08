Manchester United jahib Juventuse ja Lazio poolkaitsjat ning „PR katastroofi“

BBC jalgpallikommentaatori Chris Suttoni sõnul oleks Arnautovici palkamine PR katastroof. „Toetajate silmis on see tõesti vale samm. Seal on miljon teist mängijat, kellega Unitedit oleks pidanud seostama. Ma ei saa sellest aru. See on absoluutne PR katastroof. Kui Arnautovic tuleb, paneb see Ten Hagi nii suure surve alla,“ leiab Sutton.