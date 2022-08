Rahahädas Bosnia korvpallikoondis ei pruugi Tartu turniiril osaleda

„Kes suudaks meile selgitada tõsiasja, et üksikud klubid saavad riigieelarvest rohkem raha kui rahvusmeeskonnad? Eelkõige korvpallikoondis, mis on varemgi meie rahvast rõõmustanud ja kavatseb seda teha ka lähikuudel,“ teatas Bosnia ja Hertsegoviina korvpalliliit 24. juulil.

Sealse korvpalliliidu väitel pole neil piisavalt rahalisi vahendeid katmaks 2022. aasta suvistel suurturniiridel osalemist. Jutt on augustis toimuvatest 2023. aasta MM-valikmängudest ja septembris algavast EM-ist.

Nüüd teatab Basketnews.com, et korvpalliliidul pole endiselt raha, et koondis saaks sõita kahele kontrollkohtumisele Belgia ja Eestiga, mis peetakse Eestis vastavalt 13. ja 14. augustil.

Korvpalliportaal lisab, et kuna kulude tasumise tähtajad on ukse ees, suureneb iga päevaga võimalus, et Bosnia ja Hertsegoviina ei osale ka EMil ega löö kaasa MM-valikmängudes.