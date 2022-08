Ralliekspert kiitis Tänakut: täielik mustkunst, seda võitu ei saanud keegi ette näha

Evansi sõnul polnud tal Tänaku võitu usku isegi siis, kui eestlane läks viimasele võistluspäevale liidrina.

„Enne viimast päeva juhtis Tänak 8,4 sekundiga. Kas sellest piisab? Mis siis, kui Rovanperä teeks ühe neist Kalle teemantpäevadest? Mis siis, kui Hyundai ei pea vastu? Markko Märtin vaatas mulle otsa ja ütles: „David, see on parem, kui et ta kaotaks 8,4 sekundiga.“ Hea tähelepanek,“ kirjutab Evans Soome ralli kokkuvõttes.

„Seis oli ju absoluutselt fantastiline. Ütle mulle, et sa nägid seda [Tänaku võitu - toim.] ette ja ma ütlen sulle, et ma ei usu sind. Keegi ei näinud sellist asja ette. Keegi poleks saanud näha,“ jätkas Evans, meenutades järgnevalt Rally Estoniat.

„Kolm nädalat tagasi heiskas Tänak juba reedel valge lipu ja alistus oma kodurallil MM-sarja juhtivale Toyota sõitjale. Alles sel neljapäeval teatas Tänak, et tema masin on õudusunenägu. Ta kinnitas mulle, et terve nädalavahetus tuleb pikk..."

„Ja ärge unustage, et Yaris püsis Soome rallil võitmatuna juba 2016. aastast,“ lisas Evans.

Lõpetuseks teatab ralliajakirjanik, et kui keegi vääris Soomes võitu, siis see oli just 2019. aasta maailmameister.

„Tänak riskis kõigega ja pälvis hooaja teise võidu. Ta oli mustkunstnik. Võita autoga, mis ei olnud eelmisel kuul väga sarnastel teedel võidule ligilähedalgi, ei olnud midagi muud kui puhas maagia,“ leiab Evans.