Ootamatult WRC-sarja punkti saanud Egon Kaur: teeme tööd, et kuhugi jõuda

Soome MM-rallil seadis Egon Kaur endale kaks eesmärki: sõita nii, et ei tekiks suuri eksimusi, ja jõuda sedasi sõites esikolmikusse. Koos kaardilugeja Silver Simmiga tahtis ta tõestada, et on selleks võimeline. Lõpuks tegi ta ainult ühe suurema vea, kuid see ei seganud lõpetamast WRC2 klassis kolmandal kohal. Pühapäeva viimastel tundidel tõusid eestlased koha võrra kõrgemale.