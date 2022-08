Eesti judoka võitis Euroopa karika etapi

Poolfinaalis oli Kuusiku vastaseks ukrainlane Aleksandr Cherkai, kelle eestlane alistas ipponiga. Finaalkohtumises võitis Eesti sportlane Iisraeli judoka Daniel Bershadsky.



Samas kaalus maadelnud Klen-Kristofer Kaljulaid võitis esimese kohtumise Del Imrie (GBR) vastu, kuid kaotas järgmises ringis Aleksejs Zarudnevsile.



Judo on iidne Jaapani võistluskunst ning täna on judo maailma levinuim kahevõitlusala, mida harrastab ligi 30 miljonit inimest. Eestis tegutseb hetkel 40 judoklubi ning igapäevaselt harrastab judot umbes 6000 inimest vanuses 2-70 aastat. Alates 1964. aastast kuulub judo olümpiamängude programmi. Eesti judokatest on olümpial medalid võitnud Indrek Pertelson ja Aleksei Budõlin.