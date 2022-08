Eestlannadel üks konkurent vähem: Valgevene tennisetähte ei lubatud Kanadasse

„Tahtsin teile teatada, et pean kahjuks Toronto turniirist loobuma, kuna minu viisataotlust ei ole heaks kiidetud. See on väga pettumust valmistav. Väga kurb, et pean ühe oma lemmikturniiri vahele jätma. Soovin palju edu kõigile osalejatele! Kohtumiseni Cincinnatis!“ kirjutas endine esireket Azarenka.