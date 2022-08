Aasta spordifoto? Esapekka Lappi jagas lõbusat pilti

Lappi jagas nüüd sotsiaalmeedias lahedat pilti, kus nad on õnnelikult finišisse jõudnud. Soomlane kirjutas pildi juurde „poodiumistiil“.

Lappi postitus sai Instagramis palju kommentaare. „Aasta spordipilt!?“ küsis üks kasutaja. „Palun tehke selle pildiga T-särk või kruus. See on täiega naljakas! Te olete kangelased,“ kiitis teine ​​fänn.

Lappi ise oli pärast finišisse jõudmist teatanud: „Raske on sellise asja kohta sõnu leida. Vabandan tiimi ees, et auto vrakiks sõitsin. Aga tänan võistkonda kõige eest. Tore on finišis olla.“