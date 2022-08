Imemehe vormimine. Kuidas sirgus Erling Braut Hålandist jalgpalli kõige ohtlikum ründaja

Nimekad sportlased on ikka visiitkaart, millega teiste riikide kodanike eest uhkeldada. Norralaste jaoks ei ole midagi paremat, kui näidata suuremale naabrile Rootsile koht kätte. Talispordis jäävad norralased alatasa peale, kuid naabrist tahaks ju parem olla ka maailma suurimal spordiareenil. Aastaid vaadati Norrast kadedusega, et Rootsil on maailma parimate jalgpallurite sekka kuuluv Zlatan Ibrahimović. Martin Ødegaardi esiletõusu ajal loodeti, et nüüd saavad ka nemad oma megastaari. 23-aastane Ødegaard on nüüdseks küll Londoni Arsenali kapten, kuid see ei ole ikka päris see. Ent pikalt norralased enam kannatama ei pidanud. Sel suvel Manchester Cityga liitunud ja Premier League’i ukse jalaga lahti löönud Erling Braut Håland on praeguseks ilmselt kuulsaim Põhjamaadest pärit tegevsportlane.