Kas Soome ralli võit paneb Hyundai pealiku paika?

„Meil on nüüdseks all kaks võitu ning mõni poodium,“ jätkas Moncet. „Nüüd on ehk aeg vaadata tuleviku poole ja hakata valmistuma 2023. aastaks.“

Pärast seda, kui Andrea Adamo mullu detsembris ootamatult Hyundaist lahkus, edutati tiimi ajutiseks pealikuks Moncet, kes on selles rollis olnud tänase päevani. DirtFish käis Moncet'le välja mõtte, et nüüdseks on ta tulemustega tõestanud, et väärib täiskohta tiimi juhina. „Jah, nõustun! Nüüd on minu ülemustel aeg teid kuulata,“ vastas Moncet.