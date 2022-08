Ootamatu pööre: Soome rallil võidutsenud Teemu Suninen sai disklahvi, Egon Kaur kerkis teiseks

Suninenile määratud karistus tähendab, et ralli võitjaks kerkis hoopis tema kaasmaalane Emil Lindholm. Eesti ralliäss Egon Kaur kerkis teiseks, kolmandale kohale pääses Hayden Paddon.

Dokumendi kohaselt avastasid kohtunikud võistluse järel, et Sunineni masin polnud kooskõlas homologeerimise reeglitega. Nimelat kaalus tema auto põrkeraud 3931 grammi, kuid lubatud minimaalne kaal on 4510 grammi.

See läks vastuollu Rahvusvahelise autoliidu FIA spordikoodeksi reeglitega ning Suninen otsustati Soome rallilt diskvalifitseerida. Hyundai Motorsport N tiimi esindajad selgitasid kohtunikele, et kõnealune esistange ei olnud meeskonna enda poolt ehitatud põrkeraud, vaid see oli asendusjupp, mis pandi autole külge testimise käigus.

Otsuses lisatakse, et vea tegi Red Grey rallitiim, mis Hyundai eest Rally2 autosid MM-etappidel ette valmistab. Red Grey on teatavasti Eesti rallitiim, mis kuulub Ott Tänakule ja Markko Märtinile. FIA otsuses lisatakse veel, et kohtunikud kaalusid ka kaht teist Hyundai I20 NG Rally2 masinaid ning neil kaalus põrkeraud vastavalt 5090 ja 5000 grammi ehk need olid reeglitega vastavuses.

„Osalejad selgitasid, et tegu oli inimveaga, mille tõttu pandi autole vale osa külge. Osaleja vastutus on siiski teha kindlaks, et kõik on vastavuses reeglitega,“ seisis otsuses. Suninenil on võimalus karistust apelleerida.