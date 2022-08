Washingtoni turniiri finaalis napi kaotuse saanud Kanepi pikast turniirist: see oli imeline nädal

„See oli imeline nädal. Nautisin väga Washingtonis olemist ja mänginimist. Tänane mäng oli raske. Arvan, et ta servis minust paremini ja see võiski olla täna võti,“ rääkis Kanepi mängujärgsel pressikonverentsil.

Kolmandas setis võttis Kanepi seisul 2:3 meditsiinilise pausi. Kanepi selgitas, et võttis pausi kõhulihastega seotud murega seoses. „Õnneks juhtus see kolmandas setis, see oli midagi uut,“ rääkis ta. „Ilmselt mõjutasid seda rohked mängud ning palju servimist. Nii rasket nädalat pole mul pikalt olnud, see hakkas lõpus mõjuma.“