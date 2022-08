Kohtumise ainus värav sündis 76. minutil, autoriks oli Zakaria Begliarašvili. Ta on tänavu meistriliiga suurim väravakütt, Belgliarašvilil on kirjas 15 tabamust.

Turniiritabelis on Levadia 57 punktiga teisel kohal. Juhib FC Flora, neil on 62 punkti. Mõlemad on pidanud 22 kohtumist.