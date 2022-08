DELFI ALYTUSES | Kullamäe: kui suudaksime selliseid mõõnu vältida, siis hakkaks looma

Kui neljapäeval Klaipedas oli Eesti neljandal veerandil taga 25 silmaga ja kaotas matši 70:84, siis Alytuses näitasid külalised hambaid. Pühapäeval olid eestlased viimasel veerandil korduvalt nelja punkti kaugusel, lõpuks lepiti Kullamäe viimase sekundi tabatud kolmese järel 88:90 kaotusega. „Ma pigem ei vaataks skoori, vaid seda, kuidas me enda asja teeme. Kõik kontrollkohtumiste vastased on megatugevad, aga kui suudame omad asjad ära teha, siis lõpuks tekivad nagunii võiduvariandid,“ sedastas Kullamäe, kes kaotusest suurt numbrit ei teinud. „Peamine on EM-iks asjad paika saada ja seal näpistada.“