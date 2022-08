Hyundai tiimipealik: Ott ja Martin sõitsid kogu nädalavahetuse jooksul imeliselt

„See on kõigile Hyundai tiimiga seotud inimeste jaoks suurepärane tulemus, võitsime esimest korda ajaloos Soome ralli. Lõpuks on see tehtud! Ott ja Martin esinesid kogu nädalavahetuse jooksul imeliselt. Meil polnud ühtegi tehnilist probleemi ja saame siit palju positiivset kaasa võtta,“ rääkis Moncet Hyundai pressiteenistuse vahendusel.