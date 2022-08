Tubli! Mark Lajal võitis karjääri teise ITF-i turniiri

19-aastasele Lajalile oli see kolmekuulise vahega teine ITF-i turniirivõit, eelmise saavutas ta 15. mail Heraklionis (Kreeka), teatab Tennisnet.ee .

Võime spekuleerida, et kui Lajal mänginuks sel nädalal Pärnus, võitnuks ta tiitli kodus, aga samas me ei saa olla selles kindel ja Eestile on oluline iga võit, mida kas või ITF-i tasemel saavutatakse.