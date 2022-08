Viirus röövis Eesti meeskonnalt ühe täisväärtusliku nädala, kuid koondis liigub õigel teel

Eesti rahvusmeeskonna kaht matši varjutas nädala jooksul nelja põhimängija viirusele kaotamine, aga õnneks polnud tegu koroonaga. „Proovime leida praegu platsile häid kooslusi. Näiteks Kerr Kriisa ja Maik-Kalev Kotsar pole kunagi koondises koos mänginud ning nüüd olid mõlemad haiged. Kindlasti see häirib, sest ühest küljest on [septembris algavaks EM-iks] valmistumise periood pikk, aga mõnes mõttes kaotasime ühe nädala. Loodame, et rohkem viirusega probleeme pole ja saame kõik terveks. Me vajame täies koosseisus kohtumisi,“ vaatas koondise peatreener Jukka Toijala kaootilisele nädalale tagasi.