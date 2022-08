Daniel Ricciardo avaldas F1 sarja kõige alahinnatuma sõitja

26-aastane Gasly on kahel viimasel hooajal sõitnud AlphaTauri masinaga stabiilselt esikümnesse, kuigi tema käsutuses ei ole kuigi konkurentsivõimeline auto.

Kuigi Ricciardo on sõitnud koos selliste „mustade hobustega“ nagu Esteban Ocon ja Nico Hülkenberg, langes tema valik Gaslyle.

„Mulle isiklikult meeldib Pierre Gasly,“ ütles Ricciardo Express Sportile, kui tal paluti nimetada kõige alahinnatum vormelipiloot. „Kindlasti ei ole ta ainus sõitja, kes mulle meeldib. Ta meeldib mulle inimesena, aga ka see, mida ta on demonstreerinud ja ta pole ainus. Red Bullis tippu jõudes sai ta nendega suurepärase võimaluse, aga see oli üsna lühiajaline.“