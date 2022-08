M-Spordi ralliäss kosis Jyväskyläst pärit soomlanna

„Oleme koos olnud umbes neli aastat. Tema nimi on Jessica Malin. Paar nädalat tagasi puhkusel laskusin ühele põlvele ja lootsin, et ta ütleb mu ettepanekule jah. Õnneks nii läks,“ sõnas 25-aastane Greensmith laupäeval Jyväskyläs Ilta-Sanomatele .

Briti rallimehe sõbratar on pärit just Jyväskyläst. “Ta õpib arstiks, ta on väga tark – targem kui mina! Ta on ratsutamises esindanud Soomet, ta on sportlik. Seega on tal kõik, mida ühelt naiselt soovida,“ lisas Greensmith õnnest särades.