Finaali jõudnud Kaia Kanepi: tänane oli minu mäng

Ta lisas, et ei seadnud endale turniiriks konkreetset eesmärki. „Üritan lihtsalt võita mängu, mida mängin, ja vaatan, kui kaugele ma jõuan.“

„Tunnen end hästi. Olen saanud palju mänge pidada, tingimused on olnud sel nädalal tõesti rasked, mis võiks järgmistel nädalatel kasuks tulla. Kohtumiste ajal on olnud erinevaid olukordi ja tundeid, kuid kokkuvõttes on kõik hästi,“ lisas Kanepi.