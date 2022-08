Eesti U18 korvpallikoondis võitis EM-il Austriat

„Tänase võidu puhul mul midagi väga uut polegi lisada. Võit on võit ja nagu öeldakse, et parem kehv võit kui ilus kaotus. Mingil hetkel tundus, et mäng hakkab ühele poole ära minema. Ma ei ütle, et Austria päris ise tuli mängu tagasi, me ikka pakkusime neile seda varianti päris mitu korda, et närvilisus kestaks lõpuni. Murekohad on ikka samad: teise võimaluse punktid ja rünnakul mõned vägisi otsitud lahendused, kus kannatus ära katkeb. Ega noortemängus polegi palju vaja, et vastane saab samuti jooksma,“ kommenteeris U18 koondise peatreener Toomas Annuk Basket.ee vahendusel.

Annuki sõnul on kõvasti abiks olnud see, et viimastes mängudes on tiimis esile kerkinud mängijad, kes varasemalt veidi rohkem varjus olid. „Au ja kiitus kõigile. Kõik pingutavad, see on selge. Tagasilööke ikka tuleb, aga U18 poistelt ei saagi küpset mängu eeldada. Kui oodata, et U18 poiss mängiks väga küpset mängu, siis see noormees oleks Madridi Realis Euroliiga MVP ja järgmisel aastal Dallas Mavericksis, mitte Eesti koondises (otsene viide sloveenist imelapse Luka Doncici suunas - toim.). Usun, et poistel on teada need murekohad, kus tuleb juurde panna, et edasi pürgida oma karjääris.“