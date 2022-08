Eesti golfi meistrivõistlustel juhivad otsustava päeva eel Hellat ja Adul

Parimat minekut näitas täna Pärnu Bay Golf Links väljakul Carl Hellat (Niitvälja Golfiklubi), kes paugutas raske ilma kiuste 66 lööki ning tõusis liidriks. Kahe päeva summa on kahekordsel löögimängu meistril -9. Hellati võidud pärinevad aastatest 2017 ja 2018. Lisaks on Hellat kolmekordne rajamängu meister aastatel 2017, 2018 ja 2021. Tänane ring sisaldas ühte eaglet ja viit birdiet ning vaid teisel rajal lipsas sisse päeva ainuke bogey. Carl tunnistas pärast mängu, et päris keeruline ring oli. „Juba avaradadel sain läbimärjaks ning paraku polnud mul kaasas ka vihmapükse. Üheksa raja järel vahetasin seetõttu kiirelt ka osa riideid, mis olid läbimärjad. Lõpusosas eksisin kaks korda paremale nn merepoole aga õnneks oli tuul sealtpoolt ja tõi palli mängu tagasi,“ kirjeldas Hellat oma tänast päeva.