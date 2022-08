Kreeka MM-rallil näeb kuut M-Spordi masinat, naaseb ka vanameister Sebastien Loeb

M-Spordi pealiku Richard Milleneri sõnul oli algne plaan Loebil naasta WRC-sse Kataloonia rallil, aga see ei sobi kokku FIA murdmaarallide MM-sarjaga, kus Loeb samuti võistleb. Britt tõdes, et Kreeka võib jääda viimaseks MM-etapiks, kus Loeb tänavu osaleb. „See pole võimatu, aga on keeruline,“ vastas Millener küsimusele, kas Loeb võib osaleda Uus-Meremaa või Jaapani rallil. „Kõik sõltub murdmaaralli sarjast, lisaks on tal teisi kohustusi.“