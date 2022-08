Sel kalendriaastal toimunud valikmatšides on suure ääre kohal alustanud Kaspar Treier. Esimeses kontrollmängus Leeduga alustas nelja kohal Siim-Sander Vene, aga Treier sai ikkagi enam mänguaega kui ükski teine number nelja peale passiv korvpallur. Kõik vihjab sellele, et 22-aastane Itaalia kõrgliiga klubis Sassari leiva lauale teenija on suure ääre kohale Jukka Toijala esimene valik. Kuna lõplikku satsi mahub tosin meest, siis üsna sarnaste oskustega Kitsingut ja Hermetit mõlemat on keeruline ära mahutada.