TÄNA OTSEBLOGI | Haavatud Eesti võtab taaskord mõõtu Leeduga

Neljapäeval oli Eesti esimesed kolm veerandit hädas visketabavusega, aga 25:15 võidetud neljanda veerandaja najal lõpetati kohtumine 70:84 kaotusega. Rahvusmeeskonna tagamängija Kristian Kullamäe lootis peale avamatši, et viimasel kümnel minutil näidatu kandub edasi järgmisesse kohtumisse. „Meil väga paljud mehed pole sellisel tasemel mänginud ja meil oli koosseisus paar uut meest, mistõttu polnud alguses kokkumängu. Aga treener ütles, et viis kohtumist on veel jäänud. Neid asju saab timmida, loodetavasti suudame pühapäeval juurde panna,“ arvas 23-aastane koondislane toona.