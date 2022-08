DELFI FOTOD | Naiste võrkpallikoondis jäi kordusmängus alla Austriale, B-koondis kaotas Lätile

Eesti jäi täna kindlalt alla blokis – 3 vs 10, servil lõid eestlannad 4 ässa (12 viga) ja austerlannad 5 ässa (12 viga). Vastuvõtt oli parem Austrial – 32% vs 28% ning rünnakuid lahendasid edukamalt Austria mängijad – 41% vs 39%.