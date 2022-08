Selgus Eesti võrkpallikoondise koosseis esimeseks EM-valikmänguks: Täht mahtus nimekirja, Teppan mitte

Kahest koondise senisest liidrist Robert Tähest ja Renee Teppanist – kes mõlemad on pikalt vigastustest taastumisega tegelenud – mahtus koosseisu Täht. „Renee ei ole veel füüsiliselt sellises olukorras, et ta oleks valmis mängima ja meil on kaks heas konditsioonis diagonaali, sealt ka see otsus. Roberti olukord on veidi parem, mistõttu on ta koosseisus. Võib-olla sekkub ta servima võib-olla aitab rohkem, seda on hetkel raske öelda, kui palju ta aidata saab. Aga ta läheb päev-päevalt paremaks ja ka tema energia tõttu on oluline teda meeskonna juures hoida. Ma räägin temaga ka enne mängu, et oleks selge, mida temalt ootan. Kindlasti ei taha ma liigseid riske võtta,“ sõnas Soli.