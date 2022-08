DELFI KAUNASES | Korvpallikoondise arst Taivo Väärsi: noorena tegin vigu, aga lõpuks sain aru, et tark ei torma

„Aastatega tekib kogemuste pagas, sest mingite traumade korduvalt ja korduvalt nägemise pealt tekib pilt, mida ja kui kiiresti on võimalik korda saada. Eks noorena tegin ka neid vigu, et üritasin asju kiiremini korda ravida. Tahad ja püüad, aga lõpuks saad ikka aru, et tark ei torma,“ tõdeb viimased seitse aastat rahvusmeeskonna arstina tegutsev Taivo Väärsi, kes vastutab korvpallurite tervise eest. Sel suvisel Leedu turneel on pidanud ta tegelema hoopis ringi luusiva viirusega. „Seis on üllatav, sest täna hommikul käis kurguvaluga mu juures neli poissi.“