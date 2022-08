Kaitsejõudude naiskond võitis rahvusvahelisel sõjalisel mitmevõistlusel hõbemedali

Võistluse takistusrada maastikul on 500 m pikk ning sellel on 20 takistust. Veetakistusrajal on 50 meetril viis takistust, orienteerumisrada on 12-14 kilomeetri pikkune. Lisaks võisteldakse kaardiharjutuses, kauguste hindamises ning granaadiviskes täpsuse peale, samuti saab korraldajamaa omal valikul anda lisaülesandeid. Laskeharjutus koosneb püstoli laskmisest 25 meetri tiirus ning automaadi laskmisest 200 meetri tiirus, mõlemas lastakse ringmärki 9 lasku ning kiirlaskmisel siluettidesse 9 lasku.