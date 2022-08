DELFI VIDEO SOOMEST | Tänak: Toyota poisid on väga kiired, üritame vastu võidelda

„Ma kindlasti näen, mis ees toimub, kuna me viimasena tuleme. Iga katse lõpus me näeme, mis mehed ees on teinud ja ilmselgelt on nad väga kiired,“ sõnas Tänak Delfile antud intervjuus.

„Esimesed kolm katset meil ilmselgelt ei olnud kiirust, et nendega samas tempos liigelda, aga viimane katse oli täitsa uus ja suutsime sealt kuidagi okei rütmis läbi tulla ilma vigadeta. Aga üleüldiselt on nad väga tugevad, me üritame vastu võidelda,“ rääkis Tänak.

Ta lisas, et vihmamärjal teel sõitmine pole olukorda lihtsamaks teinud. „Kindlasti see meile kasuks ei tule. Ootasime isegi rohkem vihma, aga üleüldiselt oli seis suht stabiilne ja arvan, et meie rajapositsioon oli kõige soodsam.“

Tänak juhib 14. kiiruskatse järel Esapekka Lappi (Toyota) ees 9,5 sekundiga. MM-sarja liider Kalle Rovanperä (Toyota) on tõusnud kolmandaks ja jääb eestlasest maha 12,9 sekundiga.