Hokijuht kritiseeris Venemaal mängivad rootslasi: eetika peaks olema rahast tähtsam

Szemberg kritiseeris teravalt ka KHL-iga klubidega lepingu sõlminud Rootsi hokimehi. Fredrik Claesson liitus hiljuti Moskva CSKA-ga, Jakob Lilja on sõlminud kontrahti Moskva Dünamoga.

Rootslaste agent Aljoša Pilko on väitnud, et mängijad ei saa oma lepinguid üles öelda. Szembergi selline selgitus ei rahulda.

„Kuigi lepinguid koostatakse erinevalt, on minu seisukoht selge: rootslane ei saa Venemaal mitte mingil juhul mängida. Eetika ja moraal peaks olema rahast tähtsamad,“ ütles Szemberg, vahendab Expressen.

Jäähokiboss ründas ka Rootsi jäähokiliitu ja rahvusvahelist hokiliitu (IIHF), kuna need pole mängijate kaitsmiseks oma panust andnud.

Szemberg võrdleb juhtunut põlevas majas viibimisega. „Sel juhul soovite kahte asja. Esiteks võimalikult kiiresti välja pääseda. Teiseks, et tuletõrje oleks teel sündmuskohale. Tuletõrje all pean silmas alaliite, kes peaksid tegutsema ja tagama, et mängijad nendest lepingutest välja pääseksid,“ ütles ta.