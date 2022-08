OTSEBLOGI ja FOTOD | Tallinna Ironmani liider luges rada valesti ja katkestas, eestlane saavutas teise koha

Ironmani sarja Eesti võistluste peakorraldaja Ain-Alar Juhanson: „Ironmani võistlustel on alati olnud väga olulisel kohal emotsioon, mille võistlejad saavad. Üks meie põhimõtetest on see, et finišis peab igaüks saama sama hea kohtlemise ja elamuse nagu võitja, sest kõik, kes selle joone ületavad, on juba võitnud. Igal aastal panustame sellesse, et finiš oleks aina suurejoonelisem ja võimsam. Sellel aastal olemegi kogu finišiala ehitanud Lennusadamasse sisse ja see muudab finišeerimise kogu maailmas täiesti ainulaadseks.“