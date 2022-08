ARVAMUS | Mida teha penaltidega? Kas liigutame penaltipunkti?

Lionel Messi seab end palli taha, põrutab selle panenkat oodanud Igonenile püüdmatult värava alumisse nurka ja alustab sellega väravapidu, mis jääb igaveseks meelde Eesti koondislastele, aga ilmselt ka palju kogenud Messile endale – varem ei olnud ta Argentina koondise särgis ühes mängus rohkem isegi nelja väravat löönud, rääkimata viiest kollist, millega ta sinisärke kostitas.

Kuigi penalti määramine oli selles olukorras täiesti õige otsus, võiks väita, et selle juhtumi puhul olid rikkumine ja karistus totaalselt tasakaalust väljas. Argentina ei olnud ju hetk enne Igoneni tehtud viga lähedalgi sellele, et omada reaalset võimalust väravalöömiseks, isegi pealelöögist oli asi päris kaugel, sest Martínez oli värava poole seljaga ja Sergei Zenjov teda segamas. Ometi tähendas Igoneni eksimus seda, et Argentina sai 77,4-protsendilise võimaluse väravani jõuda – just sellise täpsusega oli Messi oma varasema karjääri jooksul penaltilööke realiseerinud.

Ka tippjalgpallis tervikuna jääb penaltite realiseerimise protsent samasse suurusjärku. Statistilised portaalid annavad keskmise penaltilöögi väravasse jõudmise tõenäosuseks 76–78 protsenti. Võttes arvesse, kui vähe väravaid tavalises jalgpallimängus lüüakse ning kui oluline seetõttu iga värav ja nii hea väravavõimalus on, ei ole kahtlustki, et sisuliselt iga määratud penalti võib jalgpallimängu tulemust väga suures osas mõjutada.

Ühest küljest tuuakse jalgpalli järjest uuendusi ja lahendusi, et mänge õiglasemaks ja ausamaks muuta (mida muud siis väravajoonetehnoloogia ja VAR taotlevad?), teisalt jäetakse täiesti tähelepanuta mõned aspektid, mis sedasama ebaõiglust just tunnetuslikult tekitavad. Karistusala on olnud sellise suuruse ja kujuga juba enam kui sada aastat ning suurest harjumusest on jalgpallimaailm justkui aktsepteerinud, et see ongi totaalselt ebaõiglase kujuga.