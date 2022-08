Keila KK sõlmis lepingu endise Tarva korvpalluriga

„Mul tekkis esmakordne võimalus täiesti uuele klubile õlg alla panna. Karjääri jooksul pole mul sellist olukorda olnud. Uus ja huvitav variant,“ selgitab Saks, miks ta otsustas Keila KK esindusmeeskonnaga liituda, kirjutab Keila KK Instagramis.



Saks loodab uuel hooajal võimalikult hästi esineda ja võistkonda toetada, et Keila inimestel oleks põhjust saali tulla.



„Komplekteerimist alustades oli kohe eesmärk tuua meeksonda suurte kogemustega mängija. Kaido sobib sellesse rolli ideaalselt,“ selgitab valikut meeskonna peatreener Peep Pahv.



Pahvi sõnul tuleb kasuks ka asjaolu, et Saks on mõnede Keila poistega eelmistes klubides koos mänginud, mis peaks mängija sisseelamise võimalikult kergeks tegema.



„Kaido on meie jaoks kindel valik, kuna teame üsna täpselt, mida võime temalt oodata. Usun tema võimesse, olla tänu kogemustele meeskonna üheks vaimseks liidriks,“ sõnab peatreener lõpetuseks.