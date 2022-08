DELFI VIDEO SOOMEST | Tänak liidrikohast: auto on kiire, aga tagasiside sõitjaga puudub

„Väljakutse on kõva. Auto on iseenesest kiire, selles ei ole kahtlust, aga et kõik kontrolli all oleks, on hoopis teine lugu. Oleks hea teada, kuhu su mõte läheb,“ lausus Tänak Delfile ja lisas: „Autol kiirus on olemas, lihtsalt tagasiside sõitjaga puudub.“