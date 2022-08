Lepingutsirkuse keskele sattunud andekas vormelisõitja liitub hoopis McLareniga

Teisipäeval teatas Alpine, et 2023. aastaks said Piastriga kokkuleppele just nemad. Mõned tunnid hiljem väitis Piastri sotsiaalmeedias, et mingit lepingut sõlmitud ei ole. 21-aastane austraallane ütles, et järgmisel hooajal ta Prantsusmaa tiimi eest kindlasti ei sõida.

„Alpine on ilma minu nõusolekuta avaldanud pressiteate, et sõidan järgmisel hooajal nende ridades. See on vale ja ma pole Alpine'iga 2023. aastaks lepingut sõlminud. Ma ei sõida järgmine aasta Alpine'is,“ sõnas Piastri Twitteri vahendusel.

Segaduse põhjus võis olla selles, et Piastri pidas samaaegselt läbirääkimisi mitme võistkonnaga. Racingnews365 kirjutas, et rahvusvahelise autoliidu FIA nn lepingukomitee on Piastri ja McLareni kontrahti juba kinnitanud.

Piastri hakkab McLarenis sõitma kogenud kaasmaalase Daniel Ricciardo asemel. Samas tiimis järkab britt Lando Norris.

2021. aastal tuli Piastri vormel 2 sarja meistriks, aasta varem oli ta parim vormel 3 sarjas.