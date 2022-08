Karjäär läbi? USA korvpallitäht mõisteti Venemaal üheksaks aastaks vangi

Kohus leidis, et Griner tõi Venemaale tahtlikult kanepiõli sisaldavaid e-sigareti kapslieid. Ameeriklanna tunnistas end kanepi omamises süüdi, aga väitis, et kasutas ainet vigastustest tingitud valu vähendamiseks.

Enne kohtuotsuse väljakuulutamist palus Griner kohtunikult pisarsilmi, et karm karistus „ei lõpetaks tema elu“. Süüdistaja nõudis korvpallurile üheksa ja poole aasta pikkust vanglakaristust, kohtunik vähendas seda poole aasta võrra.

206 cm pikkune Griner on USA naiskonnaga tulnud kahel korral olümpiavõitjaks. Naiste NBA-s (WNBA) on ta kaheksal korral valitud Tähtede mängule ja Jekaterinburgi UMMC ridades on ta neljal korral võitnud Euroliiga. Samas klubis mängis Griner ka kinnipidamise ajal.