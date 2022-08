Litmanen, Poom, Piiroja ja teised: Eesti ja Soome legendide mängul osaleb suur hulk nimekaid jalgpallureid

Soomlased sõidavad Tallinnasse samuti tuntud mängijatega. Võistkonna nimekaim mees on rahvuskoondises 137 mängu pidanud ja 32 väravat löönud Jari Litmanen. Oma karjääri jooksul on poolkaitsja esindanud Liverpooli, Barcelonat ja Amsterdami Ajaxit. Hooajal 1994/95 tuli Litmanen koos Ajaxiga Meistrite liiga võitjaks. Aasta hiljem oli ta liiga suurim väravakütt, kuid Ajax pidi finaalis tunnistama Juventuse paremust.

Üle 100 mängu on Soome koondises pidanud ka Jonatan Johansson (105/22). Praegune TPS-i klubi peatreener mängis karjääri kõrgajal Šotimaa ja Inglismaa kõrgliigades, vastavalt Glasgow’ Rangersi ja Charlton Athleticu ridades. Eestiga on Johanssonil erilisem side, sest Rangersisse siirdus ründaja Tallinna FC Florast.

Kõlava nimena kuulub koosseisu ka Soome endine tippväravavaht Jussi Jääskeläinen. Suurema osa oma karjäärist veetis puurivaht Inglismaal, kus kuulus Bolton Wanderersi, West Ham Unitedi ja Wigan Athleticu klubisse. Soome koondise eest on Jääskeläinen väljakul käinud 56 korral.

Teiste seas astub Tallinnas väljakule ka Inglismaa klubi Crystal Palace’i värve esindanud poolkaitsja Aki Riihilahti, kellel on koondise eest kirjas 69 mängu ja 11 väravat. Mika Väyrynen (64/5) on läbi aastate mänginud Heerenveeni, PSV Eindhoveni, Leeds Unitedi, ja LA Galaxy meeskonnas. Juha Reini (23/0) on kahekordne Belgia meister, jõudes selle saavutuseni aastatel 1998–2002 KRC Genkiga. Jarkko Wiss (45/3) mängis suurema osa karjäärist kodumaal või Norra liigas, ent aastatel 2002–2004 esindas ta Šotimaa kõrgliigas Hiberniani klubi.