Uus hooaeg algab. Kas kahe kange ülemvõim jätkub? Mis saab Ronaldost ja Unitedist? Kes pääsevad tõotatud maale?

Kas jätkub taas City võidukäik või suudab Liverpool neile vastu saada? Kas on lootust ka teistel klubidel või on kaks esimest teistelt nii pikalt eest ära? Mida uuelt Premier League'i hooajalt veel oodata? Kas Arsenali eest võib näha ka Karl Jakob Heina? Miks on uus hooaeg varasematega võrreldes eriline?