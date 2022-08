Karel Voolaid Belgia tippklubilt saadud kaotusest: kui võõrsil esimese värava ära lööme, on kõik võimalused olemas

Lior Refaelov viis 10. minutil Anderlechti juhtima. 40. minutil vormistas lõppseisu Fabio Silva. Korduskohtumine peetakse Belgias 11. augustil.

„Kindlasti olen väga pettunud ja ka võistkond oli riietusruumis pettunud. Rõõmsaid nägusid polnud,“ sõnas Paide peatreener Karel Voolaid kaotuse järel Eesti ajakirjanikele. „Ei olnud sellist mentaliteeti, et õnneks pääsesime hullemast. See on iseenesest mõistetav, et sellistes mängudes peabki lahingut andma ning mängijad ka pingutasid selle nimel. Jalgpallis loevad aga väravad ja momentide realiseerimise võimekus. Selle üle tunneme täna kõige rohkem pettumust. Kui pea norus hoida, siis sellepärast, et ei suutnud palli võrku panna.“

Voolaid ei nõustunud väitega, et Paide poolt sisse lastud väravad tulid vastaste jaoks lihtsalt. „Igal rünnakul ei tule need väravad nii lihtsalt. Paraku mõnikord jalgpallis kõrvaltvaatajale jääb mulje, et see tulebki nii lihtsalt. Selle taga on vastase kõva analüüs, töö ja kvaliteet ning Belgia kõrgliiga tase,“ arutles Paide loots. „Sinna tasemele küündida jalgpallurid nii lihtsalt ei saa. Kui mängule tagasi vaadata, siis võib-olla tundub, et paar paremat momenti jäi realiseerimata. Mõnikord lähevad imelikud pallid sisse ja loogilisi olukordi ära ei lööda.“

Mis oli kohtumisejärgne sõnum mängijatele? „Ütlesin, et olen väga pettunud lõpptulemuse üle, sest tahtsime rohkem, aga kindlasti ei tohi ükski mängija tunda end halvasti. Selline üks korralik eurolahing välja nägema peakski,“ jätkas Voolaid. „Meil on vaja pea püsti hoida ning uueks nädalaks energiavarud taastada. Peame oma pea nii korda sättima, et võõrsil alustaksime jälle puhtalt lehelt. Kui esimese värava lööme, on meil kõik võimalused olemas.“